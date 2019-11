Blokhuis: Vaccinatieconsult Barneveld lichtend voorbeeld

Ouders van pasgeboren baby’s in de gemeente Barneveld hebben een speciaal gesprek met een jeugdarts over vaccinatie. Een goede aanpak om het aantal ingeënte kinderen te vergroten, vindt staatssecretaris Paul Blokhuis. Volgens hem verdient die elders navolging.

In een brief aan de Tweede Kamer noemde Blokhuis deze zomer het Barneveldse initiatief al. „Goed dat er op deze manier ruimte is om met ouders het gesprek over vaccinatie in alle rust te voeren”, schreef hij. Donderdagmorgen was de staatsecretaris bij het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) in Barneveld om zich verder te laten informeren over het vaccinatieconsult op het consultatiebureau.

Het vaccinatiespreekuur is onderdeel van een campagne voor een hogere vaccinatiegraad. In de gemeente Barneveld is 66 procent van alle tweejarige kinderen volledig gevaccineerd; het landelijke gemiddelde ligt boven de 90 procent. Sinds een jaar worden alle ouders na de geboorte van hun kind uitgenodigd voor het gesprek waarin ze hun vragen en zorgen over vaccinatie kunnen voorleggen. Vrijwel iedereen komt naar het spreekuur, dat direct aansluit op het consult voor de baby als deze vier weken oud is.

Eigen keuze

„Wij willen mensen niet overhalen”, benadrukken Hans Beks, arts infectieziektebestrijding van GGD Gelderland-Midden, en de jeugdartsen Esther Celebi en Noor Handels. „Ouders hebben het beste met hun kinderen voor, daar gaan wij van uit. Ze moeten hun eigen keuze kunnen maken, maar wel gebouwd op betrouwbare informatie.”

„Voor sommige mensen is het een ontdekking als ze horen dat ze door hun eigen kinderen te laten vaccineren ook bijdragen aan collectieve bescherming”, vertelt wethouder Hans van Daalen (ChristenUnie), partijgenoot van Blokhuis.

Of de consulten effect hebben is volgens Beks moeilijk te zeggen. „Cijfers daarvan hebben we nog niet. Wel is onze indruk dat de vaccinatiegraad niet verder daalt.”

Vaccinatiebereider

Het komt voor dat ouders als ze met hun baby komen voor een prik meteen ook een nog niet ingeënt ouder kind laten vaccineren. Beks: „Wie uit religieuze overtuiging geen vaccinaties wil, is moeilijk te beïnvloeden, weten we ook uit onderzoek. De reformatorische groep lijkt per generatie wel wat vaccinatiebereider te worden.”

De jeugdartsen krijgen de laatste tijd meer vragen over schadelijke gevolgen van inentingen naar aanleiding van informatie van tegenstanders. CJG-directeur Karina van Triest noemt het „heel geniepig” dat folders van deze zogeheten antivaxxers anoniem in het folderrek bij het consultatiebureau worden neergelegd. Bij woningen waar overduidelijk een baby is geboren wordt soms een „nare brief” bezorgd met kritische vragen die ouders aan de jeugdarts zouden kunnen stellen. „Agressief”, oordeelt Blokhuis.

Over het vaccinatieconsult in Barneveld is de staatssecretaris heel positief. „Voor andere gemeenten kan deze zorgvuldige werkwijze een lichtend voorbeeld zijn. We moeten ons echter niet alleen richten op de reformatorische kring, waarin de vaccinatiegraad toeneemt. Ik denk ook aan de bakfietsouders in de grachtengordel. En in heel Nederland zijn er vaders en moeders die wat nonchalant denken dat vaccineren niet nodig is omdat die ziekten hier toch niet meer voorkomen.”

„Online veel onzininformatie over vaccineren”