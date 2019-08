Blokhuis schrikt van toename daklozen

Staatssecretaris Paul Blokhuis (Volksgezondheid) is geschrokken van de forse toename van het aantal daklozen in Nederland. Uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) blijkt dat vorig jaar 39.300 mensen tussen de 18 en 65 jaar oud geen vaste woon- of verblijfplaats hadden. In 2009 waren dat 17.800. Het aantal jonge daklozen tussen de 18 en 30 jaar oud is vorig jaar zelfs verdrievoudigd tot 12.600.

„Ik ben mij rot geschrokken van de cijfers”, aldus Blokhuis tegen het NPO Radio 1 Journaal. „Wij wisten dat het aantal dak- en thuislozen eerder iets aan het toenemen was dan aan het afnemen. Maar dat de toename zo fors is, dat is een tegenvaller. Zeker als je je realiseert dat bij elke dakloosheid veel ellende aan de hand is voor het individu en de omgeving.”

Volgens het CBS zijn er verschillende redenen waarom mensen dakloos worden. „In veel gevallen gaat het toch wel om mensen die langdurig problemen hebben of in een kwetsbare sociaal-economische positie zitten”, zegt een woordvoerder. Deze mensen komen meestal van het ene probleem in het andere terecht. „Vaak zijn zij laagopgeleid, verdienen ze weinig geld of hebben ze hun baan verloren. Ook andere problemen, scheidingen bijvoorbeeld, kunnen leiden tot een leven als dakloze.” De mensen om wie het gaat slapen vaak in de open lucht en in overdekte openbare ruimten als stations en fietsenstallingen.

Het gebrek aan goedkope woningen speelt ook een belangrijke rol. Blokhuis: „Dit is een enorm probleem. Ik heb dit scherp in het vizier en heb hier dringende gesprekken over met minister Ollongren van Binnenlandse Zaken. We zouden ons moeten schamen dat we er in zo’n rijk land niet in slagen om mensen een fatsoenlijk dak boven het hoofd te bieden. Ik heb hier ook veel contact over met de vier grote gemeenten. Zij spannen zich enorm in om goede huisvesting voor deze mensen te organiseren.”

Het aantal daklozen met een niet-westerse achtergrond is gestegen van 6500 naar 18.300. Het aantal Nederlandse thuislozen of met een westerse achtergrond verdubbelde tussen 2009 en 2018 naar 21.000. Vorig jaar was maar liefst 84 procent van alle daklozen man. Veel van hen zijn alleenstaand.

