Blokhuis: jongeren krijgen te vaak alcohol mee

Op te veel plekken waar alcohol wordt verkocht, slagen jongeren onder de 18 er nog steeds in drank mee te krijgen. Staatssecretaris Paul Blokhuis (Volksgezondheid) noemt de nieuwste cijfers „teleurstellend”.

Blokhuis liet in 2018 een onderzoek uitvoeren met zogenoemde mystery shoppers. In nog geen 38 procent van de gevallen werd de 17-jarige shoppers alcohol geweigerd. De verschillen tussen de diverse soorten verkooppunten zijn groot. De slijterijen (73,3 procent) en de supermarkten (68,9) doen het qua naleving het best.

De overige verkooppunten doen het een stuk minder goed, en in sommige gevallen zelfs slecht. Bij avondwinkels (34,7), cafetaria’s (20,7), horecagelegenheden (17,5) en sportkantines (20,2) is het voor minderjarigen betrekkelijk makkelijk alcohol te kopen. Hekkensluiter zijn de bezorgdiensten van maaltijden en boodschappen. Slechts in 9,5 procent van de gevallen kregen de minderjarigen hier nul op rekest.

In het Nationaal Preventieakkoord, een serie afspraken met bedrijven en organisaties om Nederlanders gezonder te laten leven, is afgesproken dat minderjarigen in 2030 nergens meer alcohol moeten kunnen kopen.

Sinds 2014 mag alcohol alleen worden verkocht worden aan personen vanaf 18 jaar. Sindsdien wordt elke twee jaar onderzoek gedaan, maar voor Blokhuis zijn de nieuwste cijfers aanleiding de controle op te schroeven.

In 2019 komt er een extra meting, schrijft hij aan de Kamer. Ook werkt Blokhuis aan een aanpassing van de Drank- en Horecawet. Daarin wil hij ook regels opstellen voor de bezorgdiensten. De aanpak van de gemeente Utrecht, die voor de naleving samenwerkt met de horeca, wordt uitgebreid naar tien andere gemeenten, aldus de staatssecretaris.