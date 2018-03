Blokhuis bedankt voor steun na dood dochter

Staatssecretaris Paul Blokhuis (Volksgezondheid, Welzijn en Sport) heeft maandag via Twitter mensen bedankt voor het medeleven dat hij kreeg na het overlijden van zijn dochter Julia. „Heel veel dank voor de vele warme berichten van medeleven. Met Julia voor altijd in ons hoofd en hart ben ik weer aan het werk. Het voelt gewoon en heel onwerkelijk tegelijk. De steun van zoveel mensen helpt ons als familie enorm.”

De achttienjarige Julia Blokhuis overleed onlangs plotseling. Ze was een aantal dagen daarvoor opgenomen in het Universitair Medisch Centrum in Utrecht met zeer ernstige uitvalsverschijnselen, waarschijnlijk het gevolg van een auto-immuunziekte.

Ze was de jongste van de vier dochters van de ChristenUnie-staatssecretaris en zijn vrouw Ida. In een verklaring van het ministerie omschreef het gezin Julia eerder „als een zeer zachtaardig, sociaal en lief meisje”.