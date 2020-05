Blokfluitiste Horsch ontvangt Nederlandse Muziekprijs

Blokfluitiste Lucie Horsch krijgt de Nederlandse Muziekprijs, bedoeld voor jonge getalenteerde musici. Het is de hoogste onderscheiding die door het Fonds Podiumkunsten wordt toegekend.

„Met speelse lichtheid en groot speelplezier communiceert zij overtuigend met haar publiek. Lucie Horsch is een musicus met een klein instrument, een grote ambitie en een inspirerende en brede blik. Dit biedt uitzicht op een grootse carrière en een sterk internationaal georiënteerde muzikale toekomst”, luidt het rapport van de commissie Nederlandse Muziekprijs.

De 21-jarige Horsch ontvangt de prijs uit handen van Ingrid van Engelshoven, de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Wegens de coronacrisis vindt de prijsuitreiking in Muziekgebouw aan ’t IJ in Amsterdam later plaats, zonder publiek.

Tien jaar geleden begon Horsch op 11-jarige leeftijd aan haar studie blokfluit aan het Conservatorium van Amsterdam, bij Walter van Hauwe. Naast blokfluitiste is Horsch ook pianiste. Op 13-jarige leeftijd werd Horsch al verkozen tot ‘Beste jonge musicus van Nederland’. Drie jaar later ontving ze de ‘Concertgebouw Young Talent Award’ en op haar 21e is ze al in het bezit van een ‘Edison Klassiek’.

Eerdere winnaars van de Nederlandse Muziekprijs zijn onder anderen slagwerker Dominique Vleeshouwers, harpist Remy van Kesteren en cellist Pieter Wispelwey.