Blok: ‘Waarschijnlijk was Iran betrokken’

Minister Stef Blok van Buitenlandse Zaken heeft in New York gezegd dat hij geen reden heeft te twijfelen aan het oordeel van buitenlandse mogendheden dat Iran achter de aanval op olie-faciliteiten in Saudi-Arabië zit.

Frankrijk, Duitsland en Groot-Brittannië gaven al in een eerder stadium dat Iran achter de aanval zit op twee Saudische olie-installaties. De Verenigde Staten zien Iran ook als dader. Bij de aanval werden raketten en drones gebruikt. Het was een harde klap voor de olie-industrie in Saudi-Arabië.

„Nederland veroordeelt de aanvallen op de olie-faciliteiten in Saudi-Arabie. Dat heb ik direct na de aanvallen al duidelijk gemaakt. Waarschijnlijk was Iran inderdaad betrokken bij deze aanval en dat is zeer ernstig. Nederland heeft geen reden te twijfelen aan het oordeel van de Duitsland, Frankrijk en Verenigd Koninkrijk. We ondersteunen eveneens de oproep van de drie Europese landen voor de noodzaak van dialoog en onderhandelingen”, zei Blok, die in de VS is voor de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties.