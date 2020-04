Blok vraagt Marokko ‘schrijnende gevallen’ te laten vertrekken

Minister Stef Blok (Buitenlandse Zaken) doet een „dringend beroep” op Marokko om de Nederlandse reizigers die in het land vastzitten te laten gaan. Hij heeft deze week aan de autoriteiten in Rabat gevraagd in elk geval de „schrijnende gevallen” te laten vertrekken.

Het ministerie is bezig met een inventarisatie van de Nederlanders die vastzitten in het Noord-Afrikaanse land. Die komen in steeds meer problemen, bijvoorbeeld omdat hun medicijnen op zijn, ze zwanger zijn of ze door hun geld heen raken.

„Het is een heel redelijk verzoek” om de mensen te laten gaan, aldus Blok. Marokko ging op 20 maart voor een maand volledig op slot. Er zitten naar schatting zo’n 3000 Nederlanders vast. Andere Europese landen kampen met hetzelfde probleem.

Ook in de Tweede Kamer neemt de irritatie toe over het Marokkaanse beleid. „Het is onacceptabel dat Marokko zijn luchtruim gesloten houdt”, verklaart Sjoerd Sjoerdsma van regeringspartij D66. De Kamer werd donderdag bijgepraat over de repatriëring van Nederlanders.

Naar verluidt zitten er nog zo’n 12.500 Nederlanders vast in het buitenland, vooral in Nieuw-Zeeland, Australië, Zuid-Afrika en Marokko. Uit die eerste drie landen worden veel mensen opgehaald door onder meer de KLM. Volgens Blok staan nog twintig vluchten concreet in de planning.

Zeker 7000 gestrande reizigers die zich bij een speciale website van Buitenlandse Zaken hadden gemeld zijn inmiddels terug. Van hen zijn er 3500 opgehaald met vluchten georganiseerd door de overheid, aldus Blok. De rest kwam met commerciële vluchten weer thuis.