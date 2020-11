Blok: Verkiezingen Venezuela zullen niet vrij en eerlijk zijn

Minister van Buitenlandse Zaken Stef Blok heeft maandag op Aruba met minister-president Evelyn Wever-Croes gesproken over de ontwikkelingen in Venezuela. Blok is op Aruba in verband met het Koninkrijksoverleg Buitenlandse Zaken dat dinsdag met premiers van Curaçao, Aruba en Sint-Maarten plaatsvindt. Daarbij zal onder meer gesproken worden over een visumregeling van Venezolanen voor Aruba. Blok sprak zich ook uit over de komende parlementsverkiezingen in Venezuela die in december worden gehouden. „We weten nu al dat die niet vrij en eerlijk zullen zijn”, aldus de minister.

Wever-Croes benadrukte dat Aruba erg dicht bij Venezuela ligt. „We voelen de impact van de situatie aldaar heel erg op Aruba.” Beide bewindslieden noemden de situatie in Venezuela zorgelijk. Aruba wil per 1 december de grenzen voor verschillende Latijns-Amerikaanse landen openen, maar niet voor Venezuela. De verspreiding van het coronavirus is daar erg groot. De dramatische financiële situatie van het land maakt die crisis alleen maar erger.

Ondanks strenge controle van de landsgrenzen hebben vooral Curaçao en Aruba te maken met Venezolanen die per boot illegaal naar de eilanden willen komen. Zondagavond hield de Kustwacht nog zes Venezolanen aan die illegaal Aruba wilden bereiken. Blok stelde verder dat Aruba zelf ook zwaar is getroffen door de Covid-19 pandemie. „Het is belangrijk dat we binnen het Koninkrijk samenwerken om deze crisis te doorstaan”, aldus Blok.