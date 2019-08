Blok: Religiegezant mogelijk naar India

Minister Stef Blok van Buitenlandse Zaken gaat de onlangs aangestelde speciaal gezant religie en levensovertuiging Jos Douma vragen om naar India te gaan. Hij gaat daar in gesprek met de overheid en maatschappelijke organisaties over godsdienstvrijheid.

Dat schreef de minister vorige week in antwoord op schriftelijke vragen van CU, SGP en CDA over een rapport van Open Doors inzake geweld, uitsluiting en geloofsvervolging van christelijke en moslimminderheden in India. Douma is sinds juli de eerste religiegezant van Nederland.