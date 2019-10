Blok: Oekraïne werkt mee aan MH17-onderzoek

Oekraïne zegt toe mee te werken aan een „feitenonderzoek” naar de rol van dat land bij het neerhalen van vlucht MH17. Dat zei minister Blok (Buitenlandse Zaken) vrijdag, die een bezoek brengt aan Kiev. Het onderzoek richt zich op de vraag waarom het luchtruim open was ten tijde van de ramp.

Blok heeft de kwestie uitgelegd in een gesprek met president Volodimir Zelenski, zei hij vrijdag telefonisch tegen het ANP. „Ik heb uitgelegd dat de nabestaanden dit al lang willen en dat de Kamer hierover een motie heeft aangenomen.” Zelenski heeft zijn medewerking toegezegd, aldus de minister.

De Tweede Kamer nam begin deze maand met grote meerderheid een motie aan waarin om het onderzoek werd gevraagd. De Onderzoeksraad voor Veiligheid (OVV) concludeerde eerder al dat de regering in Kiev het luchtruim boven het oostelijke strijdgebied had moeten sluiten.

Het kabinet wilde aanvankelijk niet meewerken aan een onderzoek, ondanks druk uit de Kamer. Dat Oekraïne intensief meewerkt aan het internationale onderzoek naar het neerhalen van MH17 speelt daarbij een rol.

Vorige maand kwam er een kink in de kabel toen Oekraïne Vladimir Tsemach aan Rusland overdroeg bij een gevangenenruil. Tsemach speelde ten tijde van het neerhalen van MH17 een belangrijke rol in het rebellengebied. Het Nederlandse openbaar ministerie (OM) keerde zich tegen zijn vertrek naar Rusland. Het kabinet „betreurde” de gang van zaken.

Dagen gereserveerd

De rechtbank Den Haag heeft een aanzienlijke hoeveelheid dagen gereserveerd in de extra beveiligde rechtbank op Schiphol voor de rechtszaak rond MH17. Zo weet de rechtbank zeker dat er plaats is in het justitieel complex, dat ook voor andere zaken wordt gebruikt. De gereserveerde periodes zijn: 9 tot en met 13 maart, 23 tot en met 27 maart, 8 juni tot en met 3 juli, 31 augustus tot en met 13 november en 1 februari tot en met 26 maart 2021.

Het OM heeft vier mannen aangeklaagd wegens moord. Het zijn drie Russen en een Oekraïner: ex-rebellenleider Igor Girkin (ook bekend als Strelkov), zijn rechterhand Sergej Doebinski, diens assistent Oleg Poelatov en garnizoenscommandant Leonid Chartsjenko. In de eerste fase van de zaak, vanaf 9 maart, wordt gekeken wie er ter zitting zullen verschijnen, hoe het staat met het onderzoek en wat er nog moet gebeuren.