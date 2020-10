Blok: Nederland onderhoudt geen contact met Brunswijk

Nederland gaat geen contact onderhouden met de Surinaamse vicepresident Ronnie Brunswijk, tenzij daarvoor een functionele noodzaak is. Dat schrijft minister van Buitenlandse Zaken Stef Blok aan de Tweede Kamer.

Brunswijk werd in 1999 door de rechtbank in Haarlem veroordeeld tot acht jaar gevangenisstraf voor cocaïnehandel. Ook de voormalige president Desi Bouterse is hier veroordeeld voor cocaïnehandel, hij kreeg bij verstek elf jaar cel. Suriname levert echter geen onderdanen uit.

Chan Santokhi en Ronnie Brunswijk werden in juli door het Surinaamse parlement tot president en vicepresident gekozen, nadat Santokhi de verkiezingen van Bouterse had gewonnen.