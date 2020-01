Blok: groot deel Nederlanders wil weg uit Wuhan

Volgens minister Stef Blok van Buitenlandse Zaken wil een „groot deel” van de twintig Nederlanders in de Chinese stad Wuhan daar weg. Hij weet nog niet wanneer ze kunnen vertrekken. Onder de Nederlanders zijn nog geen ziektegevallen, aldus de bewindsman.

In Europees verband is begonnen met de evacuatie uit Wuhan. „Ik verwacht dat vandaag een eerste vliegtuig richting Wuhan vertrekt, maar kan nog niet zeggen of daar dan ook Nederlanders mee zullen terugreizen.” Wuhan is het centrum van de uitbraak van het nieuwe coronavirus.