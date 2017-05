Blok ‘geschokt’ na onderduiken wethouder

Minister Stef Blok (Veiligheid en Justitie) was „geschokt” toen hij hoorde dat locoburgemeester Bouke Arends van Emmen heeft moeten onderduiken in het buitenland. Dat gebeurde nadat Arends had besloten het clubhuis van motorclub No Surrender te sluiten.

Blok zegt ook „veel respect” te hebben voor de beslissing het clubhuis te sluiten. De minister noemde het dinsdag een „uiterste maatregel” om wethouder Arends in het buitenland onder te brengen. Bij politie en justitie waren signalen binnengekomen dat mensen het op Arends gemunt hadden.

Op de vraag van Tweede Kamerlid Attje Kuiken van de PvdA of Blok extra maatregelen wil nemen tegen motorbendes, antwoordde Blok dat het OM al heeft gevraagd de Bandidos te verbieden omdat de motorclub de openbare orde zouden verstoren. De rechter beslist in het najaar in deze zaak.

Ook wordt er gewerkt aan een wetsvoorstel dat een snellere aanpak mogelijk maakt van criminele motorclubs, zei Blok dinsdag. Het gaat daarbij om een bestuurlijk verbod dat kan worden uitgevaardigd door de minister. Hoewel tegen zo’n beslissing nog wel beroep mogelijk is, werkt dit sneller dan een rechtszaak die jaren in beslag kan nemen. „Dan kan je snel de eerste stap zetten en dan ben je de criminelen dus steeds een stap voor”, aldus Blok.

Eerder was al bekendgemaakt dat binnen het ministerie werd gekeken naar een verbod. Nu is duidelijk dat dit wordt voortgezet. De nieuwe wetgeving komt er niet op heel korte termijn. De eventuele invoering ervan laat de demissionaire minister Blok over aan het nieuwe kabinet.