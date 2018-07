Blok geschokt door dood fietstoeristen

Minister van Buitenlandse Zaken Stef Blok is „geschokt door de dood van vier toeristen in Tadzjikistan, waaronder een Nederlander”, zo heeft hij laten weten via Twitter.

„Onze gedachten gaan uit naar iedereen die is getroffen door dit verschrikkelijke verlies. Tadzjikistan heeft Nederland verzekerd de zaak grondig te onderzoeken”, aldus de bewindsman.

IS claimt verantwoordelijkheid voor fietsdrama

Zondag kwam een 56-jarige Nederlandse fietstoerist in Tadzjikistan om het leven na een aanrijding door een auto. Onderzocht wordt nog of het om een terreurdaad ging.