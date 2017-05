Bloemendaal sluit strandtent twee weekenden

De gemeente Bloemendaal heeft strandtent Vroeger de komende twee weekenden verboden om open te gaan. Dat maakte de onderneming woensdag bekend via sociale media.

Aanleiding hiervoor is de onrust die afgelopen zondag ontstond bij een strandfeest dat Vroeger samen met de naastgelegen strandtent Fuel organiseerde. De politie moest zondag negentig agenten en de mobiele eenheid inzetten om de gemoederen tot bedaren te brengen. Tien mensen werden gearresteerd.

De organisatoren hadden ongeveer 3500 toegangskaarten meer verkocht dan dat er capaciteit was. Hierdoor ontstonden opstootjes bij de wachtenden en was volgens de gemeente de openbare orde in gevaar. Het feest werd op last van de gemeente voortijdig beëindigd.