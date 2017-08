Bloemencorso Zundert scherper beveiligd

Het jaarlijkse bloemencorso in Zundert is komend weekend extra scherp beveiligd. Zo komen er betonblokken op toegangswegen naar het parcours te staan en zijn er meer „zichtbare en onzichtbare maatregelen”, bevestigt een woordvoerster van de Brabantse gemeente na berichtgeving van BN/De Stem. De gemeente benadrukt dat geen sprake is van een concrete dreiging tegen het evenement.

„Er komen dit weekend misschien wel honderdduizend mensen uit binnen- en buitenland naar het bloemencorso kijken. Bij zo’n groot evenement is het belangrijk dat je als gemeente goed kijkt naar de veiligheid.” Zundert neemt dit jaar meer maatregelen dan de afgelopen jaren. Betonblokken op wegen om te voorkomen dat voertuigen door de mensenmenigte kunnen rijden, stonden er de afgelopen jaren niet.

„Ook wij moeten scherper en alerter zijn”, zegt de woordvoerster.