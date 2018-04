Bloemencorso Bollenstreek viert het voorjaar

Cultuur. Dat is het thema van het Bloemencorso van de Bollenstreek dat zaterdag plaats heeft. Twintig praalwagens, dertig met bloemen versierde auto’s en muziekkorpsen trekken van Noordwijk naar Haarlem in wat genoemd wordt ‘de mooiste file van Nederland’.

Het ruim zeventig jaar oude corso is het enige in zijn soort dat is opgebouwd met voorjaarsbloemen als hyacinten, tulpen en narcissen. De kleurrijke praalwagens zijn ontworpen door Esther Noordermeer. Deze bloemsierkunstenaar is sinds twee jaar verantwoordelijk voor het bedenken van het uiterlijk van de praalwagens en de realisatie ervan.

Het corso van de Bollenstreek is in de loop van decennia uitgegroeid tot een internationaal bekend evenement. Het trekt jaarlijks een miljoen toeschouwers.

De stoet vertrekt rond 09.30 uur vanaf de Koningin Wilhelminaboulevard in Noordwijk naar het centrum van Haarlem, waar het corso rond 21.30 uur verlicht arriveert.

Zondag staat een deel van de praalwagens op de Gedempte Oude Gracht in Haarlem. De overige wagens zijn op de Boulevard in Noordwijk aan Zee te bewonderen.