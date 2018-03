Bloemen voor de paus gezegend op transport

Vanaf de Keukenhof in Lisse gaat dinsdag een lading bloemen op transport naar Rome. Wanneer paus Franciscus op paaszondag om 12.00 uur de traditionele zegen urbi et orbi uitspreekt, zal hij weer omringd zijn door de bloemen uit Holland. Voordat ze op reis gaan zal Hans van den Hende, de bisschop van Rotterdam, de bloemenpracht zegenen.

De orchideesoort cymbidium, in groene en gele kleuren, is deze keer blikvanger op het Sint-Pietersplein. Meer dan 25 arrangeurs en bloemisten gaan twee dagen aan de slag met de arrangementen die verschijnen op de trappen van het plein en op het balkon van de paus.

De arrangeurs hebben de beschikking over duizenden rozen, delphiniums (ridderspoor), lelies, meer dan 40.000 bolbloemen, de cymbidium en zelfs metershoge bomen. Hoofdarrangeur is zoals voorgaande jaren Paul Deckers uit het Limburgse Posterholt. Hij maakte de ontwerpen en koos de kleuren in overleg met het Vaticaan.

„Cymbidium staat voor vriendschap en liefde. Daarom sluit de symboliek van deze bloem perfect aan bij het paasfeest”, aldus Deckers.