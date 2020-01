Bloedspoor vermoorde advocaat Wiersum op vluchtauto

Op de vluchtauto van de moordenaars van advocaat Derk Wiersum zijn bloedsporen van het slachtoffer gevonden. Onderzoek leidde tot de vondst van twee sporen, aan de binnen- en buitenzijde van een achterportier. De betrokken auto, een witte Opel Combo, werd in de periode na de schokkende moord gevonden in Almere.

Dat meldde het Openbaar Ministerie woensdag tijdens de eerste inleidende zitting in de zaak tegen Giërmo B. Volgens het OM is onder meer door de vondst van de sporen komen vast te staan dat de Combo is gebruikt bij de moord. De auto bracht de 36-jarige B. als verdachte in beeld. Hij zou de (gestolen) auto al langere tijd in gebruik hebben gehad.

Wiersum (44) werd op 18 september doodgeschoten bij zijn huis in Amsterdam-Buitenveldert. Het onderzoek is nog in volle gang, aldus het OM. Bij de moord zijn meerdere verdachten betrokken.

Mogelijk waren er volgens het OM plannen om de advocaat al eerder te beschieten, een of twee dagen voor de fatale dag, maar toen vertrok Wiersum op de fiets en niet met de auto. Op beelden is te zien dat de gestolen auto die dagen ook in de buurt van de woning van Wiersum was. B. kan op basis van sporen ook in verband worden gebracht met een andere auto die voorafgaand aan de moord in de buurt van het huis van Wiersum is gesignaleerd, aldus het OM.