Bloedproef voor bestuurder gloednieuwe auto

’s-HEERENHOEK (ANP) - Een bloedproef moet uitwijzen of een zestigjarige man uit ’s Heer Arendskerke vrijdagavond met een slok op met zijn gloednieuwe auto achterop de auto van een man uit ’s Heerenhoek is gebotst.

De auto van de man die achterop reed was nog maar een dag oud en had volgens de politie nog geen vijftig gereden kilometers op de teller staan. Bij de ademtest bleek dat bestuurder vermoedelijk te veel alcohol had gedronken. De man is met een ambulance naar het ziekenhuis gebracht, waar de GGD-arts een bloedproef heeft afgenomen. De uitslag is over twee weken bekend.

Het ongeluk gebeurde vrijdagavond op de toerit van de Sloeweg naar de A58. Beide auto’s raakten zwaar beschadigd.