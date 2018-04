„Bloedproef bij dode moet mogelijk worden”

Het moet mogelijk worden een bloedproef te doen bij veroorzakers van zware verkeersongelukken die zelf daarbij zijn overleden. Dan kan worden bepaald of deze persoon onder invloed was van drank of drugs. Daarvoor pleiten de Landelijke Organisatie Verkeersslachtoffers (LOV) en de Vereniging Verkeersslachtoffers, zo bevestigt Elly Winkel van de LOV na een bericht in De Telegraaf.

„Als er na een ongeluk een vermoeden is van alcoholgebruik, dan mag dat nu niet worden uitgezocht. Want bij een dode mag je geen bloed afnemen. Snijden mag wel, maar bloed afnemen niet. Dat is echt bezopen, om maar in de terminologie te blijven. Nabestaanden van slachtoffers hebben er recht op precies te weten wat het ongeluk heeft veroorzaakt. Niet weten staat de verwerking in de weg”, aldus Winkel.

De politie sluit zich bij het pleidooi aan. „Voor nabestaanden is het vaak onverteerbaar om niet te weten of er drank in het spel was. Ook wij willen precies weten hoeveel doden er vallen door drank achter het stuur. Dat blijft nu gissen”, zegt een woordvoerster van de Nationale Politie.