Bloedbank wil plasma van genezen coronapatiënten inzamelen

De Nederlandse bloedbanken van Sanquin starten met het inzamelen van bloedplasma van genezen coronapatiënten. In een onderzoek kijken ziekenhuizen of de afweerstoffen in het plasma van genezen coronapatiënten helpen bij het verminderen van symptomen bij andere patiënten.

Sanquin benadrukt dat het niet om een reguliere behandeling gaat, maar om een onderzoek naar de effectiviteit van het plasma. Vanaf deze week worden genezen patiënten door hun GGD gevraagd om zich bij Sanquin aan te melden voor het doneren van hun plasma.

Coronapatiënten kunnen vervolgens een transfusie krijgen met de afweerstoffen die Sanquin uit het plasma heeft gehaald. Zo kunnen de artsen onderzoeken of de antistoffen uit het plasma het virus bestrijden en de patiënt helpen met het verminderen van de lichamelijke reactie op het virus.