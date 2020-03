Bloedbank vreest tekort aan bloed wegens coronavirus

Sinds het nieuwe coronavirus rondwaart, verschijnen er bij de bloedbank steeds minder donors om bloed te geven. Dat meldt Sanquin Bloedbank, die vreest dat er een tekort aan bloed ontstaat. De bloedbank heeft normaal een voorraad bloed voor zeven dagen in huis om de ziekenhuizen te kunnen bedienen. Voor de twee meest voorkomende bloedgroepen is de voorraad bloed afgelopen week inmiddels gehalveerd en is er nu nog maar genoeg voor drieënhalve dag, zegt een woordvoerder van Sanquin.

„Dankzij ons uitgekiende systeem zijn we heel goed in staat om ziekenhuizen precies te voorzien van wat ze nodig hebben aan bloedproducten. Veel donors nemen nu het zekere voor het onzekere en blijven thuis”, aldus een woordvoerder van Sanquin.”

„De voorraad is nog niet op, maar het moet zo niet doorgaan. We zetten alle zeilen bij”, aldus de zegsman. Sanquin wil donors die een oproep hebben gehad nog eens gericht benaderen met het verzoek om vooral te komen als ze zich fit voelen. „Zonder onze donors komen ziekenhuizen straks bloed tekort. We roepen donors die gezond zijn en een oproep kregen dan ook op: kom doneren.”