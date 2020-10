Bloed, poep en dna van coronapatiënten helpen onderzoek verder

Het Amsterdam UMC boekt wetenschappelijk succes met de zogeheten Covid-19 Biobank. Daarin zijn onder meer dna, bloed en ontlasting van coronapatiënten opgeslagen, naast hun klinische gegevens. De lichaamsmaterialen blijken waardevolle informatie te bevatten over het verloop van de ziekte. Onderzoek op basis van de ‘biobank’ leverde eind september al twee publicaties op in het gerenommeerde wetenschappelijke tijdschrift Science. En er is meer op komst.

Oprichter Diederik van de Beek, neuroloog en hoogleraar neurologische infectieziekten, verwacht dat de verzameling de komende tijd meer inzichten zal opleveren over het coronavirus en de longziekte Covid-19 die het veroorzaakt. „We hebben een van de meest complete biobanken in Europa op het gebied van Covid-19. Wij denken dat we door het analyseren van al deze lichaamsstoffen Covid-19 beter gaan begrijpen”, zegt hij. „Er is nu nog zoveel onduidelijk over deze ziekte.”

In een van de onlangs gepubliceerde studies laten de onderzoekers zien dat een klein deel van de ernstig zieke coronapatiënten een genetische afweerstoornis heeft, die hen extra kwetsbaar maakt voor het virus. In het tweede artikel leggen onderzoekers uit hoe het komt dat soms ook gezonde, jonge mensen op de intensive care belanden met Covid-19. Ze ontdekten dat ongeveer 10 procent antistoffen aanmaakt die niet het virus aanvallen, maar het immuunsysteem zelf.

Zo’n 60 onderzoekers van Amsterdam UMC zijn bij het onderzoek betrokken. Van de Beek noemt dat „een mooi staaltje team science”.

Momenteel lopen nog meer dan 30 onderzoeksprojecten die gebruikmaken van de Covid-19 Biobank. Die gaan onder meer over de gevoeligheid van mensen voor het virus, antistoffen, ontstekingsreacties, stolling, mogelijke medicatie en complicaties. „De komende tijd verwachten we aan nog meer onderzoeken en resultaten bij te dragen. Op deze manier hopen we het virus de baas te worden”, aldus neuroloog Van de Beek.