Blinde ambtenaar en ziende minister stemmen

Een blinde medewerkster van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) brengt woensdag net zo zelfstandig haar stem uit als Bruno Bruins, de ziende minister van Medische Zorg, die haar vergezelt naar het stemlokaal. Door tegelijk te stemmen, benadrukken ze hoe belangrijk het voor mensen met een beperking is om dit zelfstandig te doen.

Dat VWS-medewerkster Marianne Huijben deze keer niemand hoeft mee te nemen om het gewenste vakje rood te kleuren, is te danken aan een speciale mal in combinatie met een audio-apparaat. Blinden en slechtzienden kunnen daar tijdens de verkiezingen voor Provinciale Staten en voor de waterschappen gebruik van maken in twaalf gemeenten, waaronder Amsterdam, Rotterdam en Den Haag.

„,Als je een visuele beperking hebt wil je net als ieder ander zelfstandig, in het geheim, je stem kunnen uitbrengen”, zegt directeur Joep Aarts van de Oogvereniging.

Door oordopjes krijgt de kiezer te horen op welke lijsten de verschillende partijen en kandidaten staan. Op de mal, die over het stembiljet wordt gelegd, staan voelbare cijfers en partijnamen in braille. De juiste kandidaat vinden is een kwestie van gaatjes tellen.

Zelfstandig stemmen is een belangrijk punt in het VN-verdrag Handicap, dat Nederland heeft ondertekend. Voor slechtzienden ligt voor het eerst ook in ieder stembureau een loep met verlichting.