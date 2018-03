Blikken koffiebonen illy teruggeroepen

Koffiebrander illy roept blikken met koffiebonen terug, omdat ze een ventiel kunnen missen op de bodem. Dat ventiel zorgt voor het afvoeren van koolzuurgas dat de bonen produceren. Als dat gas in het blik blijft zitten, kan dat problemen geven bij het openen van het blik, meldt de koffiebrander.

Onderzoek zou hebben uitgewezen dat een beperkt aantal blikken het ventiel mist. Wat voor problemen er precies door kunnen ontstaan bij opening van deze blikken, is onduidelijk.

De terugroepactie geldt voor blikken illy coffee medium roast en dark roast grani beans grains 250 gram, met 23 oktober 2019 en 16 november 2019 als best before data. Wie zo’n blik in huis heeft, kan deze kosteloos naar illy sturen. Voor elk fout blik, krijgen klanten twee nieuwe terug.