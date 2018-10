Blijf van de burgemeester af

Eieren tegen het raam, een auto voor de deur in brand, of erger. Bedreigingen van openbaar bestuurders staan weer volop in de belangstelling nu de Haarlemse burgemeester Wienen is ondergedoken. Zondag kwam hij even tevoorschijn, om burgers toe te spreken die hem steun betuigden.

”Omgaan met intimidatie en bedreiging” is op 4 december het thema van een workshop voor Gelderse bestuurders waar crisisadviseur drs. Ine Spee van IVP, expert in de nazorg bij schokkende gebeurtenissen, spreekt over weerbaarheid tegen bedreigingen.

„We hebben een rapport geschreven over de bedreiging van bestuurders in gemeenten waar een opvanglocatie voor vluchtelingen werd gevestigd. De invloed ervan moeten we niet onderschatten. Een doodsbedreiging kan traumatiserend zijn. Een bedreiging van je fysieke integriteit komt heel dichtbij.”

Of het aantal incidenten toeneemt, is volgens Spee moeilijk te zeggen. „Misschien komen bestuurders er eerder mee in de openbaarheid. Er is in elk geval meer media-aandacht voor.”

Minder ontzag

Als er een toename is, heeft die volgens de crisisadviseur meerdere oorzaken. „De samenleving verruwt en het ontzag voor gezagsdragers neemt af. Grote impact hebben ook de sociale media. Daar kunnen mensen anoniem en ongenuanceerd tekeergaan. Dat kan mensen het leven behoorlijk zuur maken, zeker als de privéomgeving erbij betrokken wordt. Je kiest voor een publiek ambt, maar daarmee kiest je gezin er nog niet voor. Maar dat voelt het wel mee als je wordt belaagd.”

De dreigementen kunnen tweeledige reacties oproepen. „Iemand doet voorzichtig aan en laat bepaalde dossiers maar liever even liggen. Of hij stelt zich juist steviger op: ik sta voor mijn zaak en laat me niet intimideren.”

Belangrijk is daarbij hoe de omgeving zich opstelt. „De steun van andere college- of raadsleden en van het thuisfront is essentieel, juist ook in de politiek, waar het door de verschillende meningen lastiger is je kwetsbaar op te stellen. Een steunbetuiging, zoals zondag door Haarlemmers, is daarom heel belangrijk: Kom niet aan onze burgemeester.”

Op de voorgrond

Wienen is niet de eerste die moest onderduiken, het overkwam collega’s ook. De burgemeester van Kerkrade zat in 2015 een aantal dagen op een geheim adres vanwege bedreiging door motorbendes. Het benam hem kennelijk zijn werkplezier niet: vorige maand werd bekend dat hij na zijn pensionering in december nog een poosje aanblijft.

De burgervader van Helmond hield zich in 2010 schuil vanwege dreigementen vanuit het drugscircuit. De locoburgemeester van Emmen zat vorig jaar maart drie weken op een onderduikadres in Engeland. De burgemeesters van Laarbeek en Voerendaal werden zwaar beveiligd na dreigementen.

Ook de vorige Haarlemse burgemeester, Schneiders, verdween tijdelijk van het toneel. In 2015 werd zijn auto in brand gestoken. Zondag nam hij deel aan de manifestatie voor de huidige burgervader van de Noord-Hollandse hoofdstad. Daarbij verklaarde hij dat burgemeesters bij het optreden tegen criminaliteit in hun gemeente meer op de achtergrond zouden moeten kunnen blijven.

De Vereniging van Nederlandse Gemeenten wees erop dat geweld bewust of onbewust de besluitvorming kan beïnvloeden en daarmee ondermijnend is voor de democratische rechtsorde.

Auto’s in brand

De fractieleider van GroenLinks in Wormerland zag zijn beide auto’s in vlammen opgaan nadat hij voorstelde een leegstaande school te gebruiken voor vluchtelingenopvang. „Ik laat me niet uit het veld slaan door idioten en blijf politiek actief”, reageerde hij. „Ik heb idealen waar ik voor vecht en neem het slachtofferschap op de koop toe.”

De Nederlandse Vereniging voor Raadsleden adviseert bestuurders aangifte te doen als vergramde inwoners hen te na komen. „En wees voorbereid, dan ben je weerbaar.” Die voorbereiding zou onderdeel moeten zijn van de introductiecursus voor nieuwe gemeenteraadsleden.