Blijdschap om afzien renteverhoging

Het Interstedelijk Studenten Overleg (ISO) is dolblij dat de renteverhoging voor de studieleningen van de baan is. Het spreekt van een ‘gedroomde uitslag’. ‘‘Bijna een jaar lang gaven we forse kritiek, en deze is gehoord. Dit is een enorme overwinning voor studenten en de toegang tot onderwijs’’, aldus ISO-voorzitter Tom van den Brink.

De Landelijke Studentenvakbond (LSVb) springt ook een gat in de lucht: "We hebben het afgelopen jaar heel hard gestreden tegen de renteverhoging. Nu dit is gelukt kunnen studenten opgelucht adem halen, dit scheelt hen namelijk zo’n 5000 euro!", becijfert voorzitter Carline van Breugel. Het nieuwe besluit is volgens haar "een heel belangrijk signaal van de politiek naar studenten. Sinds het leenstelsel dwingen we studenten om schulden te maken, we gaan hen hier niet ook nog voor straffen met een hogere rente."