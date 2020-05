Blijdschap en spanning op eerste schooldag na sluiting

De eerste schooldag na een sluiting van acht weken lijkt vooralsnog soepel te verlopen. Veel kinderen, ouders en leerkrachten zijn vooral blij dat de basisscholen weer open zijn. Anderen vinden het spannend. Grote problemen hebben zich maandagochtend voor zover bekend niet voorgedaan.

„Het is een blije dag”, zegt schoolbestuurder Ingrid Sluiter van de Eindhovense scholenkoepel SKPO. De 36 aangesloten basisscholen kunnen het onderwijs zonder moeilijkheden weer opstarten. Leerkrachten uit risicogroepen blijven vanuit huis werken, maar dat geeft geen problemen met de bezetting. „Gemiddeld gaat het om één leerkracht per school. Zij kunnen bijvoorbeeld het thuisonderwijs blijven verzorgen”, aldus Sluiter. Daar blijft nog even behoefte aan, want schoolkinderen gaan in eerste instantie maar de helft van de tijd naar school.

Sectororganisatie PO-Raad laat desgevraagd weten dat de heropening „rustig lijkt te verlopen”. Ook de Algemene Onderwijsbond (AOb) heeft nog „geen bijzonderheden” te melden.

Op sociale media wemelde het maandagochtend van de berichten van ouders die voor het eerst in weken hun kinderen weer naar school brachten. Ze uitten hun blijdschap, maar ook zorgen. En het is voor velen even wennen aan de maatregelen die scholen hebben genomen om het risico op besmettingen zo klein mogelijk te houden. Ouders mogen het schoolplein of schoolgebouw niet in en moeten vaak looproutes volgen die de scholen met afzetlinten hebben gemarkeerd. Veel scholen gebruiken meerdere deuren als ingang.

Met ouders die het niet aandurven om hun kind weer naar school te brengen, wordt coulant omgegaan. „Als mensen angst hebben, gaan scholen het gesprek aan. Dat moet absoluut niet met dwang gebeuren, maar in goed overleg”, zegt de woordvoerder van de PO-Raad. Ook schoolbestuurder Sluiter wil ouders „niet het mes op de keel zetten”. Als ouders het niet aandurven, gaan de scholen met ze in gesprek. „De vraag is dan: wat is ervoor nodig om je wel veilig te voelen? Discussies aangaan is zinloos. Ouders kunnen altijd zeggen dat een kind milde klachten heeft.” Overigens zijn kinderen wel gewoon leerplichtig.

Het zal voor iedereen even wennen zijn, zegt de woordvoerder van de PO-Raad. „Geef het even de tijd.” Dat denkt ook de woordvoerster van de Rotterdamse onderwijskoepel BOOR. „Ik ben heel benieuwd hoe het gaat met alle bijzondere maatregelen. Het is toch een soort proef”, zegt ze.