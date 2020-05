Blijdschap bij musea over versoepeling coronamaatregelen

De Museumvereniging is blij dat de 420 musea in Nederland hun deuren binnenkort weer voor het publiek kunnen openen. Dat zegt de brancheorganisatie van musea in een reactie op de persconferentie woensdag van het kabinet.

„We zijn verheugd dat we in de volgende fase zijn aanbeland, dat betekent dat musea op 1 juni waarschijnlijk weer open kunnen, zij het in veel gevallen wel op op beperkte schaal”, aldus een zegsvrouw van de organisatie.

Het hangt volgens de woordvoerder van de grootte van het museum af hoeveel publiek er binnen mag: „Bij openluchtmusea zal de capaciteit waarschijnlijk dichterbij normaal liggen dan in het Anne Frank Huis, waar misschien maar een persoon tegelijk het Achterhuis binnen kan.”

Mensen die vanaf 1 juni een museum willen bezoeken dienen zich van te voren aan te melden om een plek te reserveren. De vereniging schat dat na de openstelling de musea nog altijd 50 tot 70 procent minder inkomsten hebben dan normaal. Normaal liggen de gezamenlijke inkomsten op ongeveer 10 miljoen euro per week.