Blij verrast met lintje dat later wordt uitgereikt

Talloze vrijwilligers worden ook dit jaar weer koninklijk onderscheiden. Vanwege het coronavirus gebeurt dat minder feestelijk dan voorheen. Het lintje komt later pas. Toch overheerst de vreugde. „We zijn volledig verrast.”

Zijn kinderen hebben A. van Huuksloot (68) opgegeven voor een lintje. „Voor het vele vrijwilligerswerk dat hij doet voor andere mensen”, zegt dochter Marjolein Luthart-van Huuksloot. „Hij staat altijd voor anderen klaar en doet het werk met liefde, of het nu gaat om zijn functie als kerkenraadslid als het werk voor de tuindersvereniging of Tafeltje-dek-je.”

De burgemeester van de gemeente Molenlanden, waar het dorp Bleskensgraaf onder valt, kwam Van Huuksloot donderdag persoonlijk vertellen dat hij een onderscheiding krijgt. De broers en zussen moesten met een smoes komen om ervoor te zorgen dat hun vader thuis was. „Hij is iemand die snel de hort op gaat, dus daar moesten we een oplossing voor bedenken. Mijn ouders zijn bezig met de nieuwbouw van een woning, dus hij dacht dat er een afspraak stond voor een gesprek met een architect. We hebben zelfs verteld dat er een fotograaf meekwam, omdat het bedrijf graag een foto wilde maken voor hun reclame-uitingen.”

Van Huuksloot was naar eigen zeggen „volledig verrast” door het onverwachte bezoek van de burgemeester. „Ik stond in mijn nette kleding in de woonkamer, zie ik ineens de burgemeester op straat staan met een bos bloemen. Toen ging de telefoon: of ik naar buiten wilde komen.”

Op straat kreeg Van Huuksloot te horen dat hij een onderscheiding heeft gekregen. „Ineens kwamen vanuit alle hoeken en gaten mijn kinderen, kleinkinderen en de buren tevoorschijn. Ze hadden taart, koffie en drinken meegenomen, dus we hebben buiten op straat een klein feestje gevierd. Het was toch heerlijk weer.”

Het is nog onduidelijk wanneer hij het lintje daadwerkelijk opgespeld krijgt, maar dat maakt Van Huuksloot niet uit. „Logisch, in deze onzekere tijd. Ik vond het een geweldige verrassing en ik ben heel blij met de onderscheiding.”

Hond aan ketting

„Volgens de burgemeester zijn we het enige echtpaar in de gemeente Altena dat onderscheiden is”, vertelt Soetje Colijn (73) niet zonder trots. Vrijdagochtend stond de burgervader op de stoep voor de woning in Nieuwendijk. Vanachter het keukenraam stond Colijn hem telefonisch te woord. Hij prees haar voor onder meer het vrijwilligerswerk dat ze al ruim 40 jaar doet voor KWF Kankerbestrijding en 25 jaar voor de plaatselijke zangvereniging.

Cees Colijn (72, zaterdag wordt hij 73) kon er helaas niet bij zijn, omdat hij momenteel in het Amphia Ziekenhuis in Breda ligt. Donderdag kreeg hij koorts, waarschijnlijk als gevolg van een dubbele dosis immuuntherapie die hij de dag ervoor kreeg. Vorig jaar is bij hem longkanker geconstateerd.

De ziekenhuisopname zet een domper op de feestvreugde. „Ik voel me als een hond aan de ketting”, zegt Colijn vanuit het ziekenhuis. Gelukkig voelt hij zich goed en verwacht hij snel weer naar huis te kunnen. De onderscheiding was voor hem een grote verrassing. „Ik doe al zo veel jaren vrijwilligerswerk. Dan reken je er niet op dat je juist nu die eer te beurt valt.”

Al een dikke vijftig jaar is hij vrijwilliger bij de postduivenvereniging. Ook is hij jarenlang kooiker geweest bij Staatsbosbeheer. Verder zet hij zich sinds 1988 in voor de kerk, als ouderling en als kerkrentmeester. „Zolang ik kan, hoop ik het te blijven doen”, zegt hij werklustig. Eerst maar eens uitzieken.

Geen smoezen

Voor burgemeesters is het een bijzondere ervaring om in coronatijd lintjes uit te reiken. Vanwege de geldende afstandsmaatregelen kiezen gemeenten ervoor de onderscheidingen later op te spelden en de inwoners nu alleen te laten weten dat ze een lintje krijgen.

Zo ook in Elburg. Dit jaar krijgen zeven mensen in het Gelderse dorp een onderscheiding. „Normaal worden ze met een smoes naar het gemeentehuis gelokt en krijgen ze daar hun lintje, met een zaal vol familie en vrienden als toeschouwers”, zegt SGP-burgemeester Jan Nathan Rozendaal. „Die plechtigheid kan nu niet doorgaan. De bijeenkomst wordt verzet naar een nader te bepalen datum later dit jaar.”

Om er toch iets feestelijks van de uitreiking te maken, belde Rozendaal vrijdagochtend persoonlijk alle gedecoreerden op, via WhatsApp Videobellen. Hij ziet één voordeel van de hele situatie: „Smoezen verzinnen is dit jaar niet nodig, want iedereen is thuis.”

Toch is de burgemeester blij dat er later dit jaar een landelijke nieuwe datum komt voor de uitreiking. „Een officieel moment past bij zo’n feestelijke gebeurtenis.”