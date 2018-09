„Blij dat Harbers tot inkeer is gekomen”

„Fantastisch nieuws dat Lili en Howick in Nederland mogen blijven. We zijn heel blij dat staatssecretaris Mark Harbers van Justitie en Veiligheid tot inkeer is gekomen en heeft besloten dat de kinderen niet uitgeleverd worden aan Armenië”.

Dat zegt Patricia Scholtes, de advocate die de belangen van de kinderen behartigt. Ze denkt dat Lili en Howick snel zullen opduiken nu het nieuws over het niet-doorgaan van de uitlevering bekend is geworden.

Lili en Howick verdwenen vrijdagavond toen ze bij hun grootouders in Wijchen waren. Ze zouden zaterdag op het vliegtuig naar Armenië worden gezet.