Blauwe muisjes: geslacht van pandajong Fan Xing bekend

Het geslacht van de in mei geboren reuzenpanda Fan Xing in Ouwehands Dierenpark in Rhenen is bekend: het is een mannetje. Omdat het dier en zijn moeder Wu Wen tot nu toe in het kraamhol bleven, was het nog onduidelijk wat het geslacht was.

Moeder en zoon konden even van elkaar worden gescheiden, waardoor er een gezondheidscontrole gedaan kon worden. Fan Xing werd gewogen, lengte en omvang werd gemeten, het gebit gecontroleerd en de algehele conditie beoordeeld. „Het jong is energiek, krachtig en heeft een goede motoriek,” concludeert manager zoölogie José Kok. Tegelijkertijd kon het geslacht bekeken worden.

Fan Xing en moeder Wu Wen zijn voorlopig alleen nog via een livestream te bewonderen. Het verblijf wordt wel steeds groter en het jong gaat meer en meer op verkenningstocht. Het leert vallen en sabbelt en knaagt onderhand ook bamboe. De verwachting is dat de kleine reuzenpanda in november voor het eerst naar buiten gaat.

Vader Xing Ya zit niet bij zijn jong in het verblijf, omdat panda’s apart van elkaar leven. De komende vier jaar leeft Fan Xing bij zijn moeder in Rhenen, daarna gaat hij naar China waar hij zal bijdragen aan het internationale fokprogramma om de diersoort in stand te houden.