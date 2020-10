Blauwe middenbaan op fietspad voor de snelle fietsers

Op het fietspad tussen Doorn en Leersum doet de provincie Utrecht een proef met een blauwe middenbaan. Snelle fietsers kunnen daarop langzamere fietsers makkelijker en veiliger inhalen.

De opmerkelijke kleur leidde binnen enkele dagen tot de bijnaam Smurfenpad. De provincie Utrecht noemt het de Bliksemsnelle Baan. Enkele vragen over het experiment aan gedeputeerde Arne Schaddelee (mobiliteit).

Dat blauw valt op, er wordt veel over gesproken.

„Mooi toch! Dan horen we ook wel wat men ervan vindt. Innovatie vraagt om een beetje lef. Maar dat blauw is vooral gekozen om de signalerende werking, uit veiligheidsoverwegingen. Het moet voor langzame en snelle fietsers duidelijk zijn welke baan ze nemen.”

Vanwaar dit blauwe pad?

„Utrecht heeft de ambitie om dé fietsregio van Europa te worden. Fietsen is gezond, goed voor het milieu en neemt minder ruimte in dan de auto. We verbeteren het regionaal fietsnetwerk, realiseren snelfietsroutes en zorgen voor overstapmogelijkheden bij het openbaar vervoer. De fietspaden raken wel steeds voller met grotere snelheidsverschillen tussen fietsers onderling: e-bikers, scholieren die vaak vooral aandacht voor elkaar hebben, wielrenners, moeders op elektrische bakfietsen en rustig recreërende senioren.”

Kan het allemaal wel op één fietspad? Is het bij de Bliksemsnelle Baan dan niet te smal?

„De bermen zijn verhard met grasbetonblokken, zodat men indien nodig kan uitwijken. Op de weg moeten snel en langzaam, auto’s, vrachtwagens en landbouwverkeer, het ook met elkaar zien te rooien op één rijbaan.”

Hoe kwam u op de gedachte van de Bliksemsnelle Baan?

„We schreven een prijsvraag Fietspad van de Toekomst uit om ideeën op te halen. Er waren 208 inzendingen. De Bliksemsnelle Baan was een idee van infrabedrijf KWS. Twee andere ideeën –lichtgewicht bomen die stroom opwekken waarmee ook fietsen kunnen worden opgeladen en een opzet voor meer ruimte voor fietspaden in dorpskernen– proberen we op korte termijn ook uit. De ideeën kwamen van bedrijven en particulieren, van deskundigen en aanwonenden. Daarmee is het Fietspad van de Toekomst niet iets van alleen de provincie. Innovatie ontstaat waar mensen gaan samenwerken.

Een hovenier bedacht de lichtgewicht bomen. Die zou je er anders niet zo snel bij betrekken. Andere ingebrachte ideeën leggen we voor aan mbo- en hbo-scholen. Studenten brengen ze, door er verder over na te denken, mogelijk een fase verder zodat die ook toegepast kunnen worden.”

U bent zelf fietser?

„Een redelijk fanatieke, meestal 25 tot 30 kilometer per uur. Scholieren rijden me te langzaam. Ik zou de blauwe baan kiezen.”

