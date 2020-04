Blauwalg duikt op bij begin zwemseizoen

Verschillende waterschappen in het land waarschuwen dat er alweer giftige blauwalg is aangetroffen in plassen en meren. Dat doen zij nu vrijdag het zwemseizoen officieel van start gaat. Van 1 mei tot 1 oktober controleren schappen en andere overheden regelmatig de kwaliteit van zwemwater in Nederland.

Blauwalg is een giftige bacterie die milde tot zeer ernstige gezondheidsklachten kan veroorzaken. De bacterie vormt een blauwe tot paarse laag op het water. Meestal wordt zwemwater waarin blauwalg is gevonden afgesloten voor recreanten.

In de afgelopen zes weken is onder andere bij Alkmaar, Etten-Leur, Zaltbommel, Malden en Oegstgeest al blauwalg gezien. Gewoonlijk komen de eerste meldingen van blauwalg binnen als het warm zomerweer is. Waterbeheerders denken dat de bacterie dit jaar eerder actief is door de zachte winter en de felle zon in de maand april. Daarnaast valt de watervervuiling wellicht eerder op nu veel mensen vanwege de coronacrisis in hun eigen omgeving een uitstapje maken.

Op www.zwemwater.nl wordt vanaf vrijdag de waterkwaliteit van alle zwemlocaties in Nederland bijgehouden.