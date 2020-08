Bladel sluit per direct appartementencomplex wegens brandgevaar

De gemeente Bladel heeft vrijdag per direct een appartementencomplex gesloten. De bewoners zijn elders opgevangen.

De sluiting komt na een brand op 27 juli in een winkel onder appartementencomplex De Posthof, waarbij tien woningen boven de winkel moesten worden ontruimd. Enkele bewoners moesten de nacht elders doorbrengen. De veiligheidsregio Brabant-Zuidoost concludeerde na onderzoek dat het hele complex brandgevaarlijk is en adviseerde de gemeente De Posthof te sluiten.

Het pand ging om 16.00 uur vrijdagmiddag dicht, en blijft gesloten tot het weer veilig bewoonbaar is, aldus locoburgemeester Davy Jansen van Bladel. Volgens de gemeente is direct ingrijpen nodig. „Met name de veiligheid van de bewoners kan in de huidige situatie niet meer gegarandeerd worden”, aldus de gemeente.