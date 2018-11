Black Friday: meer en langere metro’s in R’dam

De Rotterdamse vervoersmaatschappij RET zet vrijdag meer en langere metro’s in vanwege Black Friday. De RET verwacht dat veel koopjesjagers de metro gebruiken. In het centrum van Rotterdam zijn de winkels langer dan tot 21.00 uur geopend, de Bijenkorf zelfs tot middernacht.

De metro tussen Slinge op Rotterdam-Zuid en het centrum rijdt ook na de spits om de vijf minuten.

Black Friday is overgewaaid uit Amerika. Het is de dag na Thanksgiving en markeert het begin van de kerstinkopen. In Nederland raakt het fenomeen ook steeds meer ingeburgerd.