Blaastest dronken kinderen Brabantse school

Het Varendonck College in Asten en Someren gaat blaastests afnemen bij scholieren die vermoedelijk dronken in de klas zitten. Volgens rector Irma van Nieuwenhuijsen komt het steeds vaker voor dat kinderen onder invloed op school verschijnen.

„Er zit een patroon in. We zien steeds vaker op maandagochtend na de kermis of een dorpsfeest dat er kinderen met een alcoholpromillage in de klas zitten. Ze zijn niet goed aanspreekbaar en verstoren de les. Dat kan niet. Ik ben verantwoordelijk voor een goed leerklimaat”, aldus van Nieuwenhuijsen.

Om hoeveel kinderen het precies gaat kon ze niet zeggen. „Soms één, twee of drie leerlingen in één klas”.

Volgens de rector is het toegestaan om alcoholtests af te nemen bij leerlingen, mits de ouders toestemming geven. Volgens haar reageren ouders „overwegend positief” op de plannen. Zij zijn per brief geïnformeerd.

De VO-raad, de organisatie van middelbare scholen, bevestigt dat het afnemen van blaastests is toegestaan als ouders hiermee instemmen. Daarbij moet de maatregel een onderdeel uitmaken van het schoolbeleid en besproken zijn met de medezeggenschapsraad. „Het moet van tevoren duidelijk gecommuniceerd zijn”, aldus een woordvoerster. Volgens haar is er de laatste jaren veel meer voorlichting gekomen op scholen over drugs en alcohol.

Volgens het Trimbos-instituut is drankmisbruik onder jongeren geen groeiend probleem. De dalende trend van alcoholgebruik onder scholieren van de laatste jaren lijkt echter wel gestopt te zijn, maakte het instituut vorige week bekend.