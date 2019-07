‘Bizar dat P. kan terugkeren in samenleving’

Hans Faber, de oom van Anne, noemt het „bizar” dat Michael P. perspectief houdt op terugkeer in de maatschappij. Dat zei hij na afloop van de uitspraak van het gerechtshof in Arnhem. P. werd - net als door de rechtbank - veroordeeld tot 28 jaar cel en tbs met dwangverpleging.

Het Openbaar Ministerie meende dat moord bewezen was. Maar omdat er volgens het hof geen sprake is van voorbedachte rade, is P. vrijgesproken van moord. „Teleurstellend”, noemt Faber dat. „Alles wijst op moord. Deze man is op pad gegaan met een plan.”

Dat de advocaten van P. cassatie niet uitsluiten, noemt Faber „tekenend”. „Ondanks alle verhalen over spijt, handelt hij alleen maar uit eigenbelang. Hij houdt geen rekening met de gevoelens van de nabestaanden. Zijn excuses betekenen helemaal niks voor ons.”

De vriend van Anne Faber laat via zijn advocaat Sébas Diekstra weten: „In de ogen van cliënt zal geen enkele straf recht kunnen doen aan hetgeen Anne is aangedaan en het leed dat daarmee is veroorzaakt. Maar binnen de mogelijkheden van de wet is deze veroordeling naar zijn mening passend, mede gelet op het feit dat de maatschappij zo lang als mogelijk beschermd blijft tegen de veroordeelde.”