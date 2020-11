Bisschoppen komen met website voor de kerst

De bisschoppen hebben vrijdag de website Vierkerstmis.nl online gezet. De website is gemaakt zodat iedereen Kerstmis kan vieren, ook als er geen plek is in de kerken vanwege het coronavirus, aldus de Rooms-Katholieke Kerk in Nederland (RKK).

„Er kan waarschijnlijk maar een beperkt aantal mensen bij elke kerstviering zijn, maar Kerstmis is te belangrijk om niet te vieren. Het hoogfeest kan mensen bemoedigen”, vinden de bisschoppen. Op de website staan liturgieboekjes voor alle zondagen van de adventstijd en de kerstdagen. Zondag is het de eerste advent. Met de boekjes kunnen mensen zich thuis voorbereiden op de kerst.

Via de site kunnen kerkgangers parochies in de buurt vinden om te kijken of ze een plek kunnen reserveren voor een kerstmis. Ze kunnen ook klikken op een livestream van zo’n viering. De site wordt in de komende weken nog aangevuld met tips om kerst thuis te vieren met het gezin en een videoboodschap van de bisschoppen.

De Protestantse Kerk in Nederland (PKN) heeft op de eigen website een aparte hoek ingericht voor advent en kerst. Daarop is onder meer een Ideeënbank en een online-adventskalender te vinden.