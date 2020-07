Bisschoppen buitenspel bij bestuursbenoemingen Radboud

Het bestuur van Stichting Katholieke Universiteit (SKU) in Nijmegen mag vooralsnog, in afwijking van de statuten, zonder goedkeuring van de Nederlandse Bischoppenconferentie bestuurders benoemen en ontslaan en ook op eigen houtje overgaan tot herstructurering van de bestuursorganisatie. Dat heeft de Ondernemingskamer in Amsterdam bepaald.

De SKU gaat over de Radboud Universiteit en het Radboud Universitair Medisch Centrum. Volgens de statuten benoemt de Bisschoppenconferentie officieel de leden van het bestuur, maar er doen zich hierbij al jaren problemen voor omdat meerdere voorgestelde kandidaten niet katholiek genoeg werden geacht. Vacatures kunnen daardoor niet allemaal worden ingevuld. Ook met de gewenste herstructurering schiet het niet op. Dat kan zo niet langer, aldus de Ondernemingskamer. „Een adequate samenstelling van het bestuur van SKU is van zwaarwegend publiek belang.”

De Bisschoppenconferentie gebruikt haar bevoegdheden op een manier die niet strookt niet met huidige betekenis van de katholieke identiteit van de instellingen, stelt het college verder. De Ondernemingskamer heeft een onderzoek bevolen naar het beleid en de gang van zaken.