Bisschop Frans Wiertz (74) van Roermond treedt per 2 december op zijn 75e verjaardag terug. In de Limburgse parochies wordt dit weekend een brief over zijn aftreden voorgelezen.

Wiertz kan naar eigen zeggen door zijn slechte ogen niet meer lezen. „Ik kan geen notities meer maken, mijn agenda niet lezen, normaal werk is niet meer mogelijk”. Hij zegt dat de paus zijn verzoek heeft ingewilligd om zijn 75e verjaardag terug te treden.