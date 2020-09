Bioscoopmoorden Groningen voltrokken zich binnen 1,5 minuut

De bioscoopmoorden in Groningen op 26 oktober vorig jaar hebben zich binnen anderhalve minuut voltrokken. De 34-jarige Ergün S., de verdachte in de zaak, kan niet verklaren hoe hij tot de enorme geweldsuitbarsting is gekomen. Ook zegt hij zich lang niet alles van de schokkende gebeurtenissen te kunnen herinneren.

S. staat dinsdag terecht voor de rechtbank in Groningen voor het doodsteken van het schoonmakersechtpaar Gina en Marinus Visser in de bioscoop aan het Gedempte Zuiderdiep. Hij werd een dag na de moorden gearresteerd.

Vrijwel alles van de gruwelijkheden is geregistreerd door bewakingscamera’s. Rond 07.30 uur ’s morgens glipte S. de bioscoop binnen via een schuifdeur, waardoor net een schoonmaker naar buiten was gegaan. S. dwaalde enige tijd door het pand en betrad op de tweede etage het ketelhuis. Daar verbleef hij enkele minuten, totdat Gina Visser de deur ervan opende. S. stak direct op haar in. De vrouw liep dertien steek- en snijverwondingen op.

Haar man is vermoedelijk op het tumult afgekomen. Hij raakte in gevecht met S. en heeft tevergeefs geprobeerd aan hem te ontkomen. De man liep tien steekverwondingen op. Het gebruikte mes had S. een dag eerder in een dumpzaak in Groningen gekocht.

Na de steekpartijen leek S. zich er nauwelijks van bewust dat hij twee mensen van het leven had beroofd, stelde de rechtbank op basis van de camerabeelden vast. Hij liep nog een tijdje rustig rond, om uiteindelijk het pand weer te verlaten. In totaal is S. circa 25 minuten in de bioscoop geweest.

De bespreking van de gebeurtenissen in de rechtszaal grepen S. merkbaar aan. Hij zegt dat hij destijds last had van waandenkbeelden, aan chronisch slaapgebrek leed en veel blowde. Op de bewuste dag zou hij in de waan hebben verkeerd dat zijn dochtertje was gedood. „Ik zat er echt helemaal doorheen. Ik was op zoek naar een plekje om te rusten.”