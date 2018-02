Biologische hibiscus teruggehaald om pindadop

Kruidenteler Het Blauwe Huis roept een partij biologische hibiscus terug omdat er resten van een pindadop zijn aangetroffen. Mensen met een pinda-allergie kunnen daar vervelende kwalen van krijgen.

Hibiscus is een kruid dat vaak gebruikt wordt om thee van te zetten. Het is vooralsnog onduidelijk hoe de doppen van aardnoten in het product zijn terechtgekomen.

De terugroepactie heeft betrekking op de verpakkingen van 30 gram met een houdbaarheidsdatum van 11 juni 2019 tot en met 1 november 2019. Ook gaat het om grootverpakkingen met productcodes 72688, 172689, 172690 en 172691.

Consumenten wordt verzocht het product terug te brengen naar de winkel. Ze krijgen dan het aankoopbedrag terug. Winkeliers zijn gevraagd de hibiscus uit de schappen te halen en te vernietigen, aldus Het Blauwe Huis.