Bioblitz: soorten tellen in de tuin en op balkon

Bezitters van een tuin of een balkon kunnen zaterdag meedoen aan de bioblitz: een etmaal dieren en planten in de eigen omgeving tellen. Een bioblitz is een vooral in het buitenland bekende term voor natuuronderzoek met het doel om zoveel mogelijk soorten op een bepaalde plek in beeld te brengen.

De bioblitz is georganiseerd door zeven natuurorganisaties, die samen verantwoordelijk zijn voor de Jaarrond Tuintelling. Aan de Jaarrond Tuintelling, die sinds vijf jaar bestaat, doen tienduizenden Nederlanders mee. Op basis van hun tellingen kan vastgesteld worden hoe het met allerlei soorten dieren en planten in Nederland gaat. Bekende tellingen zijn onder meer die van de vleermuizen, de bijen en de vlinders.

Deelnemers aan de bioblitz moeten zaterdag tussen 00.00 uur en 23.59 uur zoveel mogelijk soorten tellen en liefst ook op naam brengen. „Daarvoor is het natuurlijk handig om op verschillende tijden rond te kijken. In de ochtendschemering zie je andere soorten dan midden op de dag of ’s avonds. Maar iedereen mag zelf weten hoelang en wanneer hij gaat tellen”, aldus de organisatie. Wie de meeste soorten telt, krijgt een kleine prijs.

Waarnemingen kunnen tot zondag 12.00 uur gemeld worden op www.tuintelling.nl/bioblitz. Op de site wordt voortdurend het resultaat van alle tellingen bijgehouden.