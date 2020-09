Bio-boeren: schrap btw op biologisch voedsel

Nederlanders die in de supermarkt of bij de groenteboer kiezen voor biologisch eten, zouden hierover geen btw hoeven te betalen, vinden biologische boeren. Ze roepen het kabinet op de btw te schrappen en ervoor te zorgen dat alle keukens van de overheid in 2026 alleen nog maar biologisch eten serveren.

Bionext, de organisatie van biologische boeren, producenten en winkeliers, stuurt woensdag een rapport over biologische trends naar landbouwminister Carola Schouten. Het aandeel biologische producten in de supermarkt blijft steken en het kabinet moet volgens Bionext meer doen om consumenten ertoe te verleiden een biologische keuze te maken.

Naast het schrappen van het lage btw-tarief op biologisch vlees, groente en fruit, zou Nederland meer moeten doen aan consumentenvoorlichting. Zo zou Schouten volgens de organisatie meer moeten doen om het Europees biologisch keurmerk onder de aandacht te brengen. Ook wil Bionext dat een kwart van het totale onderzoeksbudget van de overheid wordt gestoken in onderzoek naar biologische landbouw en voeding.