Binnenvaartschip met diesel dreigt te kantelen

Een binnenvaartschip in de Tweede Petroleumhaven in Pernis, in het Rotterdamse havengebied, is in de problemen gekomen. Door nog onbekende oorzaak dreigt het schip te kantelen, aldus een woordvoerder van de veiligheidsregio Rijnmond. Het schip is geladen met diesel.

Hulpdiensten, waaronder brandweer en politie, zijn aanwezig voor assistentie. Of de diesel in het water dreigt te komen, is niet bekend. Vooralsnog is er geen diesel vrijgekomen. Er zijn geen gewonden, aldus de woordvoerder.

Op dit moment ligt het schip scheef in het water. Er worden plannen gemaakt hoe het schip rechtgetrokken kan worden.