Binnenhof weer vrij na inrekenen verdachte

Het Haagse Binnenhof is weer vrijgegeven door de politie, nadat zij een verdachte had opgepakt en een verdachte tas had onderzocht. De tas bevatte onder andere een waterflesje, schoenen en wat paperassen. De man zou dreigende taal hebben geuit volgens de politie. Een agent ter plaatse vertelde dat de verdachte met een aanslag dreigde.

Politie en marechaussee sloten het Binnenhof, waar op dat moment de ministerraad vergaderde, rond 13.30 uur af. Zij pakte er een man op omdat hij zich verdacht gedroeg. De man liet een rugzak achter, die door spoedig gearriveerde explosievenexperts werd onderzocht. Via de geluidsinstallatie van het Tweede Kamergebouw klonk de boodschap dat iedereen weg moest blijven bij de ramen.

Na een klein uur vertrok de politie en werd het Binnenhof weer vrijgegeven.