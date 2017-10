Binnenhof ontzet over politiegeweld Catalonië

Nederlandse politici reageren geschokt op het geweld dat de Spaanse politie inzet tegen Catalanen die willen stemmen over onafhankelijkheid. Een enkeling hekelt ook de voorvechters van het referendum.

Marianne Thieme van de Partij voor de Dieren spreekt van „een zwarte dag voor de democratie”. Ze schaamt zich diep voor de rest van de wereld, die toekijkt hoe „met zo’n nodeloos geweld de medezeggenschap van burgers wordt vertrapt”. Ook EU-woordvoerder Renske Leijten van de SP stelt dat „geweld nooit een oplossing is in een democratie”.

Geert Wilders stelt op Twitter het „geweld tegen het eigen volk” aan de kaak en wijst erop dat dit zich in de Europese Unie voltrekt. CDA’er Pieter Omtzigt wil dat de EU het geweld veroordeelt en noemt de stilte in Brussel „oorverdovend”. Hij dringt ook aan op een reactie van de Nederlandse regering.

50PLUS-leider Henk Krol vraagt aandacht voor de Catalaanse „vijftigplussers die vandaag strijden voor hun stemrecht”. Hij vraagt zich af of dit het begin is van een burgeroorlog in Spanje.

Thierry Baudet van Forum voor Democratie schaart zich helemaal achter de pleitbezorgers van het referendum. Hij vindt dat „we allemaal het recht hebben op referenda over het lidmaatschap van een land of van de EU”. Spanje moet zich schamen, aldus Baudet.

CDA-Europarlementariër Esther de Lange heeft ook kritiek op het andere kamp. Ze stelt dat „Catalaanse nationalisten een ongrondwettelijk referendum misbruiken voor eigen gewin”. De Lange is een kopstuk van de Europese Volkspartij, waartoe ook de partij van de Spaanse premier Rajoy behoort.

De Europese Commissie houdt zich tot dusver afzijdig. De Commissie benadrukte eerder dat zij de Spaanse grondwet wil respecteren.