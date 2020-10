‘Binnen paar dagen misschien nieuwe coronamaatregelen nodig’

Als het aantal coronabesmettingen in de komende dagen niet begint te dalen, is het misschien nodig om extra maatregelen te nemen. Dat heeft Ernst Kuipers, voorzitter van het Landelijk Netwerk Acute Zorg, maandag gezegd. Over de inhoud van de mogelijke maatregelen wil Kuipers niet speculeren.

Iets meer dan een week geleden gingen in acht regio’s coronamaatregelen in en werden de beperkingen in de grote steden aangescherpt. Toen telde Nederland minder dan 3000 positieve tests per dag, inmiddels is dat opgelopen naar ongeveer 4000.

„Als het aantal besmettingen verder omhoog gaat, zijn de huidige maatregelen niet voldoende om dat naar beneden te brengen. Ondanks de maatregelen ging het cijfer tot en met zondag omhoog, en je wilt het graag terug zien lopen”, aldus Kuipers. Op een totale lockdown „waarbij alle scholen dichtgaan en universiteiten sluiten, zit helemaal niemand te wachten”, voegde hij er aan toe.

Ziekenhuizen behandelen maandag 892 coronapatiënten, 82 meer dan op zondag. Op de verpleegafdelingen liggen 715 mensen vanwege het coronavirus. Dat zijn er 68 meer dan op zondag. Het aantal patiënten op de intensive cares steeg van 163 naar 177.

Kuipers verwachtte vorige week dat het aantal opgenomen patiënten tijdens het weekeinde zou oplopen tot boven de duizend: „We hebben een aantal dagen een iets lagere stijging gehad dan verwacht, nu een grotere toename dan gedacht. Een hogere stijging na een lagere stijging past bij het beeld. We verwachten in de komende dagen meer dan duizend patiënten te hebben.”

Om de druk op de ziekenhuizen zo laag mogelijk te houden, worden coronapatiënten sinds een tijdje verspreid over het land. In het afgelopen etmaal zijn dertien mensen verplaatst en in de afgelopen twee weken is dat ongeveer 130 keer gebeurd. Anderen gingen naar een ander ziekenhuis binnen de eigen regio. Het is nog niet nodig geweest om patiënten naar Duitsland te verplaatsen, maar Nederland heeft wel contact met de oosterburen.

Kuipers begrijpt dat een verplaatsing vervelend is voor coronapatiënten en hun familieleden, maar hij vraagt om begrip. „De meeste patiënten liggen in Amsterdam, Leiden, Den Haag en Rotterdam. Je kunt niet zeggen: doe ze allemaal naar Utrecht. Sommige patiënten moeten naar Nijmegen of Groningen. Maar dit is Nederland. Ons land is net zo groot als Los Angeles of New York.” Bovendien is een opname doorgaans voor redelijk korte tijd, voegt hij eraan toe. „Het is niet voor maanden. Opname op een verpleegafdeling duurt gemiddeld 7,5 dagen. Dat moet overkomelijk zijn voor een patiënt en familieleden.”